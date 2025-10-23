Reporteros Sin Fronteras recibe el Premio de Periodismo Ángel Serradilla en reconocimiento a su defensa de la libertad de prensa

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) fue distinguida ayer con el Premio de Periodismo Ángel Serradilla, que concede la Asociación de la Prensa de Huelva en su vigésima edición. El acto tuvo lugar en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, y reunió a familiares, amigos y compañeros del recordado periodista onubense, en un homenaje cargado de emoción y compromiso con la libertad de información.

El presidente del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva, Juan Antonio Hipólito, condujo el evento, en el que intervinieron la presidenta de la Asociación de la Prensa, Aurora Smet; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; el director de Huelva Información, Javier Ronchel; y el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz, acompañado por el secretario general de la organización, Carlos Sánchez. También asistieron el diputado provincial Juan Daniel Romero y la concejala del Ayuntamiento de Huelva Elena Pacheco.

Durante el acto, todos los intervinientes coincidieron en subrayar la importancia de contar con una prensa libre e independiente, así como en expresar su admiración por la labor de Reporteros Sin Fronteras en defensa del derecho a la información y del ejercicio del periodismo en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, recordaron con afecto la figura de Ángel Serradilla, cuya trayectoria profesional y humana sigue siendo un referente para el periodismo onubense.

Treinta años de compromiso con la libertad de prensa

Reporteros Sin Fronteras España celebra este año su 30º aniversario. Desde su fundación en 1995, la organización ha desempeñado un papel esencial en la defensa del periodismo libre, interviniendo en secuestros, mediando en liberaciones, impulsando reformas legislativas y ofreciendo asistencia directa a periodistas amenazados o en riesgo.

Bajo la presidencia de Alfonso Bauluz, RSF continúa denunciando la censura, documentando ataques a periodistas y señalando a los enemigos de la información libre en todo el mundo. En el contexto de la actual guerra de Gaza, la organización ha documentado la muerte de más de 200 periodistas, más de medio centenar de ellos palestinos, víctimas de ataques intencionados mientras ejercían su labor informativa.

Entre sus últimas acciones destaca la presentación de denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos contra periodistas en zonas de conflicto.

El Premio Ángel Serradilla, integrado en el convenio de colaboración entre la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento de Huelva para la dinamización del Centro de la Comunicación, refuerza así su compromiso con la defensa del periodismo como pilar fundamental de la democracia y la libertad.