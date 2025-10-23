Lepe viaja hoy a la Edad Media con el inicio de su Feria Medieval Artesanal

Lepe se prepara para retroceder varios siglos en el tiempo. Este jueves, 23 de octubre, a partir de las 20:30 horas, arrancará oficialmente la Feria Medieval Artesanal de Lepe, una cita ya tradicional en el calendario otoñal de la localidad que llenará sus calles de color, música y vida hasta el próximo domingo, 26 de octubre.

El evento comenzará con un gran pasacalles inaugural, en el que participarán gigantes, músicos, danzantes y familias caracterizadas del Medievo, dando el pistoletazo de salida a un fin de semana lleno de actividades.

Durante estos cuatro días, Lepe se transformará en una auténtica villa medieval, con una ambientación propia de la época y un mercado artesanal que contará con más de 60 puestos de productos tradicionales, gastronomía y oficios antiguos.

La programación incluirá espectáculos de música en directo, danza, teatro de calle y conciertos de música folk, además de pasacalles y exhibiciones que harán las delicias de pequeños y mayores.

La participación de hermandades, asociaciones y clubes deportivos del municipio contribuirá, un año más, a dotar de carácter popular y cercano a una feria que se ha consolidado como una de las más atractivas de la comarca.

La organización cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y promete un ambiente festivo en el que la historia, la cultura y el entretenimiento se darán la mano en pleno corazón de Lepe.