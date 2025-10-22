Ayamonte acoge el XI Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias, epicentro del fervor y la cultura religiosa en España

Ayamonte se convertirá este fin de semana en el gran punto de encuentro de la devoción a la Virgen de las Angustias con la celebración del XI Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias, que reunirá del 24 al 26 de octubre a casi 200 representantes de 16 hermandades y cofradías procedentes de distintos puntos de España.

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado el evento en rueda de prensa, destacando su relevancia tanto religiosa como cultural y turística. El alcalde, Alberto Fernández, ha mostrado su satisfacción por acoger este importante encuentro, coincidiendo con el Año Jubilar y el 150º Aniversario de la Erección Canónica de la Hermandad Patronal, y ha subrayado que “Ayamonte es una ciudad sobradamente preparada para recibir un congreso de este nivel, que además proyectará la imagen del municipio más allá de nuestras fronteras”.

El programa comenzará el viernes 24 con la recepción oficial a los participantes. El sábado se celebrarán dos conferencias dedicadas a la Patrona ayamontina, a cargo de Manuel J. Carrasco Terriza y Enrique Arroyo Berrones, además de la asamblea general y la presentación de candidaturas para el próximo congreso.

El broche de oro llegará el domingo, con la Solemne Eucaristía presidida por el Obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, retransmitida en directo por Canal Sur Televisión, y la Procesión Extraordinaria de la Virgen de las Angustias por las calles de la ciudad. Será la tercera vez en dos meses que la imagen coronada salga en procesión, tras las Fiestas Patronales y la Magna Mariana de Huelva.

El comisario del congreso, Enrique Arroyo, ha animado a todos los ayamontinos a participar activamente en los actos programados, destacando la importancia de que “el pueblo se haga presente en cada manifestación del fin de semana, desde la inauguración oficial hasta la velada musical y la procesión final”.

El Ayuntamiento ha felicitado a la Hermandad Patronal de Nuestra Señora de las Angustias y a toda la ciudad por un evento que convierte a Ayamonte en referente nacional del turismo religioso y cultural, reafirmando la profunda devoción hacia su Patrona y su papel protagonista en la vida espiritual y social del municipio.