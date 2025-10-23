El libro ‘Pregones de La Bella. Cincuentenario’ recupera medio siglo de historia romera de Lepe

La Feria del Libro de Huelva ha sido escenario de la presentación del libro ‘Pregones de La Bella. Cincuentenario’, una obra monumental del investigador lepero Manuel Castillo, publicada por la Diputación Provincial de Huelva, que reúne por primera vez los cincuenta pregones pronunciados en honor a la Virgen de la Bella entre los años 1973 y 2024.

El volumen, de 850 páginas y formato A4, constituye un auténtico archivo de la memoria devocional de Lepe. En él se incluyen íntegramente los textos de cada pregón, desde el primero, pronunciado por Francisco Sánchez Díaz en 1973, hasta el más reciente, el de Juan Antonio Eugenio Muñiz en 2024, que completó el medio siglo de exaltaciones a la patrona lepera.

Durante la presentación, el diputado provincial Juan Daniel Romero destacó el valor de esta publicación como “una joya documental que permite recorrer cincuenta años de historia viva de Lepe a través de la palabra de sus pregoneros”. Subrayó también que “cada texto es un testimonio del sentimiento mariano, la identidad local y la evolución cultural de una de las romerías más arraigadas de la provincia”.

Por su parte, el autor explicó que en las entrañas del libro “late la historia real de la romería lepera, escrita de primera mano por sus protagonistas, los pregoneros”, y añadió que “cada uno de ellos ha desnudado su alma y ha puesto el corazón en describir lo que significa la Virgen de la Bella para su pueblo”.

Castillo agradeció la colaboración de los propios pregoneros y de sus familias, que le facilitaron copias y documentos que hasta ahora no estaban reunidos ni siquiera en poder de la Hermandad de la Bella. “Estos pregones son ya reliquias históricas y verdaderos cantos de amor a nuestra patrona”, señaló el autor, que también dedica la obra a la Hermandad “por su labor a lo largo de más de setenta años en defensa y difusión del culto a la Virgen”.

El acto contó con la presencia del alcalde de Lepe, Adolfo Verano, junto a numerosos vecinos, familiares y amigos del autor, que quisieron acompañarlo en un momento que marca un hito en la bibliografía sobre la romería lepera.

Este es el cuarto libro que Manuel Castillo dedica a la Virgen de la Bella. En 2004 publicó un libreto con motivo del 50 aniversario de la Hermandad; en 2016, A una rueda agarrao, con motivo del 50 aniversario de la Romería; y en 2022, El pregón que nunca existió, donde recreaba sus propias vivencias romeras. A ellos se suma ahora Pregones de La Bella. Cincuentenario, una obra que rinde homenaje a medio siglo de fervor, palabra y tradición en torno a la devoción más emblemática de Lepe.