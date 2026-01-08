El Repilado acoge la presentación del libro ‘Jabugo en la Guerra Civil: Rescatando el olvido’

El núcleo de El Repilado acogerá el próximo viernes 16 de enero, a partir de las 18:30 horas, la presentación del libro Jabugo en la Guerra Civil: Rescatando el olvido, obra del escritor e investigador Francisco Javier Vázquez Muñiz.

El acto tendrá lugar en el salón de la Estación y servirá para acercar al público un trabajo exhaustivo que profundiza en cómo se vivió la Guerra Civil en Jabugo y en El Repilado, rescatando del olvido una etapa clave de la historia local.

La obra se apoya en documentación, testimonios y hechos contrastados, aportando información sobre personas que vivieron aquellos años, con un enfoque riguroso y sensible. Un relato construido a partir de fragmentos de memoria colectiva que contribuye a preservar la identidad y la historia del municipio.

La presentación está abierta al público y se enmarca como una cita de interés cultural para vecinos y amantes de la historia, con el objetivo de reflexionar y conocer mejor el pasado reciente de la comarca.