La Red de Bibliotecas de Huelva incorpora más de 200 nuevos títulos y refuerza su oferta por el Día del Libro

El Ayuntamiento de Huelva ha ampliado los fondos de la Red Municipal de Bibliotecas con la incorporación de más de 200 nuevos títulos, una iniciativa con la que se busca responder al creciente interés de los lectores y mantener una oferta actualizada y adaptada a los hábitos de lectura actuales.

Entre las nuevas adquisiciones destacan obras de actualidad editorial como Mamá está dormida, de Máximo Huerta; Maite, de Fernando Aramburu; Con nadie, de Lorenzo Silva; Comerás flores, de Lucía Solla Sobral; o Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega.

Además, los datos de préstamo del mes de abril reflejan la alta demanda de títulos como Mentir, de Juan Gómez-Jurado; Por si un día volvemos, de María Dueñas; El juicio, de Luis Zueco; La chica del lago, de Mikel Santiago; o La península de las casas vacías, de David Uclés.

La renovación de los fondos apuesta también por la diversidad de géneros y formatos, incluyendo cómic, novela gráfica, manga y literatura juvenil, con el objetivo de atraer a nuevos perfiles de usuarios, especialmente entre los más jóvenes.

En el ámbito infantil y juvenil, la red ha reforzado su catálogo con títulos muy solicitados como nuevas entregas de Animalotes y Tom Gates, así como obras divulgativas como Tengo una chispa en la cabeza, centrada en el autismo.

Todos los títulos ya están disponibles para consulta en sala y préstamo domiciliario, siendo necesario únicamente disponer del carné de usuario, que puede solicitarse de forma gratuita. Asimismo, el servicio permite a los lectores proponer la adquisición de nuevos libros o materiales.

Por otro lado, con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra el 23 de abril, la Red de Bibliotecas Municipales ha organizado una programación especial con actividades de animación a la lectura. Entre ellas, destacan cuentacuentos en la Biblioteca Antonio Machado y en la Biblioteca Almudena Grandes, así como visitas escolares dirigidas a acercar el funcionamiento de estos espacios a los más jóvenes.

Todas las actividades y servicios son gratuitos, con el objetivo de facilitar el acceso universal a la lectura, la información y la cultura en la ciudad.