La Red Andaluza de Teatros Públicos llevará trece espectáculos a Huelva durante octubre
Ocho municipios de la provincia recibirán propuestas de teatro, música, danza y circo dentro del programa de la Junta de Andalucía
La provincia de Huelva se convierte este mes de octubre en escenario destacado de la programación cultural andaluza. Un total de trece actuaciones de teatro, música, danza y circo llegarán a ocho municipios onubenses de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos, un programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Las localidades de Almonte, Aracena, Cortegana, Lepe, Moguer, Punta Umbría, Trigueros y Valverde del Camino acogerán espectáculos que buscan acercar las artes escénicas a toda la ciudadanía, reforzando al mismo tiempo el tejido cultural y creativo de la comunidad.
La Red Andaluza de Teatros Públicos persigue como objetivo fundamental facilitar el acceso de la población a una programación de calidad, diversificada y estable, al tiempo que apoya al sector cultural andaluz generando nuevas oportunidades para compañías y artistas.
Con esta iniciativa, Huelva vuelve a situarse como referente en el calendario cultural autonómico, ofreciendo a lo largo de octubre una variada agenda para todos los públicos en espacios escénicos municipales.