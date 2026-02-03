Raúl Oliván propone inspirarse en la gesta de Colón para atraer talento y repensar Huelva y La Rábida

El director ejecutivo de Hexagonal LAB & Foundation, Raúl Oliván, ha defendido que “el éxito de la empresa de Colón y de la expedición del Descubrimiento debe inspirar para repensar Huelva y La Rábida”, durante una jornada celebrada en la sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). La conferencia se enmarcó en la Cátedra de la Fundación Atlantic Copper, bajo el título Ecosistemas de innovación y creatividad: ¿cómo atraer el talento STEAM?.

Oliván analizó ejemplos históricos de atracción de talento como la Florencia del Renacimiento, la Bauhaus o el MIT, y los relacionó con La Rábida como un caso temprano de “conexión virtuosa de vectores” que explica el éxito del Descubrimiento. En este sentido, señaló que estos referentes deben servir para pensar, en clave contemporánea, el papel de Huelva y del campus de La Rábida como espacios capaces de atraer talento.

El ponente subrayó que la captación de talento STEM pasa por generar ecosistemas de innovación abiertos, con alta densidad colaborativa, que conecten universidad, empresa, industria, investigación y agentes sociales, y que fomenten comunidad, propósito compartido y capacidad de acción. La jornada contó con la participación de responsables de la UNIA, la Cátedra y la Fundación Atlantic Copper, así como con representación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.