Fallece la actriz onubense Aurora Sánchez, recordada por su papel en Ana y los 7

La actriz Aurora Sánchez, conocida por su papel de Manuela, la entrañable cocinera de la serie Ana y los siete, ha fallecido este martes a los 66 años. Aurora Sánchez era natural de Galaroza, localidad de la Sierra de Huelva a la que siempre estuvo muy vinculada.

La actriz alcanzó gran popularidad gracias a su participación en Ana y los 7, donde se ganó el cariño del público por su cercanía y naturalidad. A lo largo de su carrera trabajó en numerosas producciones televisivas, destacando también su paso por series como Acacias 38, además de participar en distintos proyectos cinematográficos y teatrales.

La noticia de su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el mundo de la interpretación y entre los espectadores que crecieron con sus personajes. Desde Huelva, y especialmente desde su pueblo natal, se multiplican las muestras de cariño y reconocimiento a una actriz querida y respetada, que deja una huella imborrable en la ficción española.