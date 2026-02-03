El Gamba Fest Comedy abre la venta de entradas para su primer ciclo en el Gran Teatro

El Festival de Humor “Gamba Fest Comedy” ha puesto ya a la venta las entradas para los cuatro espectáculos de su primer ciclo, que se celebrará del 16 al 19 de abril de 2026, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro de Huelva. Las localidades pueden adquirirse a través de la página web oficial del festival.

El ciclo se abrirá el jueves 16 de abril con una Gala de Inauguración que contará con Marcos Arizmendi, la Black Pearl Rock Band y el monólogo de un artista aún por confirmar. El viernes 17, el humor llegará de la mano de Carles Sans, miembro de Tricicle, con su espectáculo “¡Por fin me voy!”, mientras que el sábado 18 será el turno de Susi Caramelo, que presentará su show “Pibonéxica”.

El festival se clausurará el domingo 19 de abril con la entrega del Galardón Gamba de Oro a la Familia Summers y el espectáculo “Cántame un chiste”, en el que participarán el cantaor El Pecas junto a los cómicos Wito y Jorge García “Perrichi”. Con esta programación, el Gamba Fest Comedy consolida su apuesta por situar a Huelva como referente del humor y el espectáculo en directo.