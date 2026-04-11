La Rábida en Primavera arranca con talleres de arte y una meditación por la paz en el Parque Botánico Celestino Mutis

El Parque Botánico Celestino Mutis acoge este fin de semana el inicio de la programación ‘La Rábida en Primavera 2026’, una propuesta que combina naturaleza, cultura y bienestar a través de talleres y actividades participativas dirigidas a todos los públicos.

Las primeras citas tendrán lugar los días 11 y 12 de abril, dentro de los programas ‘Arte y Naturaleza’ y ‘Crecer en La Rábida’, con dos actividades que invitan a la creatividad y la reflexión en un entorno natural privilegiado.

El sábado 11 de abril se celebrará el taller ‘Ilustración en papel reciclado’, una actividad participativa dirigida por Carlos Dovao Hidalgo que propone a los asistentes explorar el arte desde una perspectiva sostenible, utilizando materiales reciclados como base para la creación.

Por su parte, el domingo 12 de abril tendrá lugar una meditación multitudinaria por la paz, guiada por Marta Martín, en una iniciativa que busca fomentar el bienestar emocional y la conexión colectiva en un espacio al aire libre.

Ambas actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa, y forman parte de una programación más amplia que se desarrollará en las próximas semanas en La Rábida, consolidándose como una de las propuestas culturales y medioambientales destacadas de la primavera en la provincia.

Con esta iniciativa, el entorno de La Rábida se convierte en punto de encuentro para disfrutar de experiencias que combinan arte, naturaleza y desarrollo personal, en una apuesta por el ocio saludable y la participación ciudadana.