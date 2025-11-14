‘Lo que brota’ abre una nueva ventana al arte botánico en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado este viernes la exposición Lo que brota, una propuesta artística de Charo Feria que reúne piezas creadas mediante impresión botánica y tintes naturales. La muestra, que se integra en la programación cultural del último trimestre del año, podrá visitarse hasta el 12 de diciembre.

En la presentación, la concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, destacó el valor de esta iniciativa como un paso más en la consolidación del espacio como referencia cultural. “Esta exposición nos invita a detenernos y reflexionar sobre aquello que emerge desde lo invisible”, señaló, subrayando el diálogo entre naturaleza y arte que vertebra la obra.

Rodríguez puso en valor la delicadeza del proceso creativo, donde las plantas dejan su huella en papel, cuero o tejidos naturales. “De ese intercambio surge un poder transformador que conecta con todos nosotros”, afirmó. También destacó la excelente acogida que viene recibiendo la programación del centro, convertido ya en punto de encuentro para artistas y visitantes.

Durante el acto inaugural, Charo Feria explicó que Lo que brota nace de la exploración de los procesos vitales que emergen desde lo oculto. “Me interesa cómo una fragilidad inicial puede convertirse en una fuerza poderosa”, comentó. Sus obras, elaboradas con metales inocuos, plantas y flores, buscan plasmar ese instante en el que “las propias plantas se retratan a sí mismas”, liberando sus compuestos y creando huellas irrepetibles. Para la artista, el concepto de brotar es también una metáfora de resistencia y esperanza.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, y los martes y jueves también en horario de tarde, de 17:00 a 20:00.

Como parte de esta misma programación, el próximo martes tendrá lugar uno de los encuentros más esperados: la cita con el periodista y escritor Carlos del Amor. Debido a la alta demanda, el acto se celebrará a las 18:00 horas en la sala A de la Casa Colón, con entrada libre hasta completar aforo.