Punta Umbría convoca la tercera edición del concurso fotográfico 'Gente de la Mar'

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha convocado la tercera edición del concurso de fotografía con móvil 'Gente de la Mar', una iniciativa que coincide con la celebración del Día Mundial de la Gente de la Mar y que tiene como objetivo poner en valor a las personas que viven del mar y los oficios ligados a la actividad pesquera.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que el certamen "se ha consolidado como una magnífica oportunidad para reconocer el trabajo de quienes viven de la mar", al tiempo que acerca a la ciudadanía la realidad del sector pesquero, uno de los pilares de la identidad del municipio.

Las fotografías deberán ser originales, inéditas y tomadas con dispositivos móviles. El plazo de presentación permanecerá abierto desde este 25 de junio hasta el 18 de septiembre y los trabajos deberán enviarse al correo electrónico gentedelamar@puntaumbria.es. Cada participante podrá presentar un máximo de tres imágenes.

Concurso de fotografía Gente de la Mar 2026

Durante el verano, las fotografías seleccionadas se difundirán a través de las redes sociales municipales y, una vez concluido el plazo de recepción, todas las que cumplan las bases formarán parte de una exposición en el Centro Cultural de Punta Umbría.

El jurado, integrado por profesionales relacionados con el ámbito fotográfico y representantes de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar', elegirá la imagen ganadora, que recibirá un premio de 150 euros y un diploma acreditativo.

El cartel de esta tercera edición está ilustrado con la fotografía vencedora del pasado año, Tras agosto, trasmayo, de Carmen Roldán Hernández, una imagen que refleja las labores tradicionales vinculadas al mar y que sirve de inspiración para una nueva convocatoria dedicada a quienes mantienen viva la tradición marinera de Punta Umbría.