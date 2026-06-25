Ayre Solidario inaugura una nueva librería solidaria en La Orden

Ayre Solidario ha inaugurado la nueva sede de su librería solidaria en el barrio de La Orden, un espacio que duplica la superficie del anterior local y mejora la accesibilidad para seguir impulsando los proyectos de cooperación al desarrollo que lleva a cabo la asociación onubense.

Ubicada en la calle Zenobia, frente al antiguo Hospital Blanca Paloma, la nueva librería ha abierto sus puertas con una jornada de convivencia en la que participaron socios, voluntarios, vecinos y representantes de diferentes colectivos. El acto incluyó además un recital del colectivo Poetas por la Paz, cuyos integrantes leyeron varios poemas, algunos pertenecientes a la antología Tierra de Palestina, reivindicando la solidaridad y la construcción de un mundo más justo.

La nueva etapa de la librería cuenta nuevamente con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Huelva a través de la Convocatoria Puerto-Ciudad, que apoya el proyecto 'Librería Solidaria', destinado a facilitar el acceso a la lectura a personas con menos recursos y, al mismo tiempo, recaudar fondos para los programas de cooperación que desarrolla la entidad en Marruecos, centrados en menores, mujeres y personas con dificultades para acceder al mercado laboral.

La asociación destacó durante la inauguración que la elección del nuevo local también tiene un valor simbólico, ya que antiguamente albergó una guardería, un espacio vinculado al crecimiento que ahora vuelve a abrir sus puertas con un proyecto basado en la solidaridad y el compromiso social.

La librería dispone de un fondo de más de 6.200 títulos, además de discos en CD, vinilos y películas en DVD, todos ellos disponibles también a través de un catálogo digital.

Ayre Solidario ha anunciado además que durante el verano organizará dos Mercadillos del Libro Solidario en el Paseo Marítimo de Islantilla, los días 11 de julio y 15 de agosto, gracias a un convenio con la Mancomunidad de Islantilla. Bajo el lema "Lee y cambia el mundo", la iniciativa busca demostrar que la compra de un libro puede convertirse también en una herramienta de ayuda para las personas más vulnerables.