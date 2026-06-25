El Festival de Cine y el Puerto refuerzan su alianza para la 52 edición

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y la Autoridad Portuaria de Huelva han renovado un año más su acuerdo de colaboración, consolidando una alianza estratégica que refuerza la vinculación entre el principal acontecimiento cultural de la ciudad y uno de sus espacios más emblemáticos: el Paseo de la Ría.

El convenio permitirá que este enclave cobre aún más protagonismo en la 52 edición del festival, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. Además de servir como escenario para las tradicionales fotografías oficiales de los galardonados con el Premio Ciudad de Huelva y los Premios Luz, este año será también el lugar elegido para las imágenes promocionales de los equipos artísticos y técnicos de los largometrajes que compitan en las secciones oficiales.

La alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano, Pilar Miranda, ha destacado que la renovación del acuerdo demuestra "la estrecha colaboración entre instituciones comprometidas con el desarrollo cultural y social de la ciudad", subrayando que el Paseo de la Ría "se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la nueva Huelva".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha señalado que esta colaboración contribuye a acercar la ría a la ciudadanía, promoviendo el Paseo de la Ría como un espacio abierto al ocio, la cultura y el deporte.

La alianza se materializará también este verano con una nueva edición del Cine Club Edición Verano, patrocinado por la Autoridad Portuaria y organizado por el Festival. El ciclo ofrecerá dos sesiones familiares al aire libre en el Paseo de la Ría.

La primera tendrá lugar el 14 de julio con la proyección del cortometraje La primavera siempre vuelve, de Alicia Núñez Puerto, y la película de animación Robotia, dirigida por Diego Cagide y Diego Lucero. Una semana después, el 21 de julio, se exhibirán el cortometraje Estela, de Manuel Sicilia, y el largometraje de animación Hanna y los monstruos, de Lorena Ares. Ambas sesiones comenzarán a las 21.00 horas.

Con esta programación estival y el refuerzo de la presencia del entorno portuario en la próxima edición del certamen, el Festival de Huelva y la Autoridad Portuaria continúan afianzando una colaboración que busca impulsar la cultura, proyectar la imagen de la ciudad y convertir el Paseo de la Ría en uno de los grandes iconos del cine iberoamericano.