Juan Gómez-Jurado llena la Casa Colón en la presentación de su nueva novela

La Sala A de la Casa Colón acogió este miércoles un multitudinario encuentro con el escritor Juan Gómez-Jurado, considerado el autor más leído de España y uno de los grandes referentes de la novela de suspense en español. La actividad, organizada por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida dentro de su programación cultural de verano, agotó todas las plazas disponibles en apenas 24 horas, lo que obligó a trasladar el acto a un espacio de mayor capacidad.

Durante la cita, Gómez-Jurado presentó Mentira, la novela con la que inicia una nueva etapa literaria tras el fenómeno editorial de Reina Roja, y compartió con los asistentes detalles sobre su proceso creativo y la construcción de sus personajes.

El escritor explicó que la planificación es una parte esencial de su trabajo. "Cuando me siento delante del ordenador necesito saber hacia dónde voy. Hay una fase previa muy larga de preparación, de documentación y de construcción de personajes", señaló.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la conversación sobre Eva Ramos, protagonista de Mentira. Gómez-Jurado destacó que uno de los principales retos de la novela era crear una narradora capaz de mantener al lector en una duda constante. "Eva es un personaje fascinante porque obliga al lector a cuestionarse continuamente qué es verdad y qué no. Esa incertidumbre forma parte de la esencia de la historia", afirmó.

La charla también permitió repasar algunos de los personajes más conocidos de su trayectoria, como Antonia Scott, Irina Vega o Simón, así como reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas en sus novelas. El autor reconoció además la satisfacción que le produce saber que muchos lectores se han iniciado en el hábito de la lectura gracias a sus libros. "Si mis novelas han servido para que alguien descubra el placer de leer y luego continúe explorando otros autores, para mí eso ya es un éxito enorme", aseguró.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, destacó la respuesta del público y señaló que "la extraordinaria acogida que ha tenido este encuentro demuestra el interés que existe en Huelva por la cultura y la literatura". Además, subrayó la importancia de contar con autores de la relevancia de Gómez-Jurado para consolidar al Centro de la Comunicación Jesús Hermida como un espacio cultural de referencia.

El acto concluyó con una extensa firma de ejemplares en la que el escritor dedicó sus libros, compartió fotografías y conversó con decenas de lectores.

El encuentro forma parte de la programación cultural de verano del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que durante las próximas semanas continuará ofreciendo actividades literarias, exposiciones y propuestas divulgativas en torno al mundo de la comunicación y la cultura.