Punta Umbría aplaza la inauguración de la exposición ‘Gente de la mar’ por el temporal
La muestra del II Concurso de Fotografía Móvil se abrirá finalmente el 18 de febrero en el Centro Cultural José Caballero
El Ayuntamiento de Punta Umbría ha anunciado el aplazamiento de la inauguración de la exposición del II Concurso de Fotografía Móvil ‘Gente de la mar’, prevista inicialmente para estos días, debido a la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PTEL) en fase de preemergencia por las adversas condiciones meteorológicas. La apertura oficial tendrá lugar el 18 de febrero a las 18:00 horas.
La exposición, que rinde homenaje a las raíces marineras del municipio, reúne 112 láminas con más de 250 fotografías, seleccionadas por un jurado compuesto por profesionales del sector y un representante de la Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar. El certamen contempla un premio de 150 euros y diploma, cuyo fallo se dará a conocer el mismo día de la inauguración.
La muestra podrá visitarse en la Centro Cultural José Caballero, del 18 de febrero al 4 de marzo, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. A través de instantáneas captadas con teléfono móvil, la exposición ofrece una mirada cercana al mar y a las personas que mantienen viva la tradición marinera de Punta Umbría.