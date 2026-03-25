Puebla de Guzmán presenta el cartel de su Semana Santa 2026

Puebla de Guzmán ya tiene imagen para su Semana Santa 2026. La Diputación Provincial de Huelva ha acogido la presentación del cartel anunciador, una obra del artista local Fernando Domínguez Rivas que pone rostro a la próxima Semana Mayor del municipio andevaleño.

El acto ha reunido a representantes institucionales, miembros de la Asociación de Semana Santa María Auxiliadora y vecinos vinculados a esta tradición, en una cita cargada de simbolismo y sentimiento.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado la importancia de la Semana Santa como uno de los momentos más relevantes del calendario provincial, donde “se unen fe, tradición, arte y emoción”. Asimismo, ha subrayado la calidad artística de la obra y la implicación del autor con su pueblo.

Desde la organización, José Tomás Paulino ha incidido en el arraigo de esta celebración, señalando que el cartel “no es solo una imagen, es un sentimiento”, al considerar que la obra logra capturar “una parte del alma de la Semana Santa” de Puebla de Guzmán.

El cartel recoge escenarios emblemáticos del municipio, como la calle Cantarrana o el convento de María Auxiliadora, además del discurrir de una procesión en la que destacan, en primer plano, tres jóvenes acólitos que simbolizan el presente y el futuro de la tradición.

El propio autor ha explicado que su obra nace de una conexión personal con esos espacios, en los que ha querido reflejar no solo la religiosidad, sino también vivencias propias ligadas a su infancia y a su entorno familiar.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor el papel de la ciudadanía en la conservación de esta tradición, destacando que la Semana Santa sigue siendo uno de los pilares culturales y emocionales del municipio.

Con la presentación del cartel, Puebla de Guzmán inicia la cuenta atrás hacia una Semana Santa que volverá a llenar sus calles de fe, arte y tradición, consolidándose como una de las celebraciones más significativas de la provincia.