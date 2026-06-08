Productores y expertos audiovisuales descubren el potencial de Huelva como gran plató de rodajes

La provincia de Huelva ha mostrado durante los últimos días su enorme potencial como escenario para producciones cinematográficas, televisivas y publicitarias a través del primer Fam Trip organizado por Film Huelva, la oficina de atención a rodajes de la Diputación Provincial.

La iniciativa ha reunido a destacados profesionales de la industria audiovisual en un recorrido de tres jornadas diseñado para que conozcan sobre el terreno algunos de los espacios más singulares y versátiles del territorio onubense. El objetivo ha sido demostrar que Huelva puede adaptarse a todo tipo de narrativas, desde producciones históricas hasta proyectos de ciencia ficción, gracias a la variedad de sus paisajes y enclaves patrimoniales.

Bajo el lema "Welcome to the authentic", los participantes han recorrido escenarios tan diversos como la Sierra de Aracena, las Minas de Riotinto, las playas de Mazagón, el Puerto de Huelva, Isla Cristina, el Muelle del Tinto, el Muelle de las Carabelas o la aldea de El Rocío.

Desde Film Huelva destacan que la provincia conserva una identidad visual única y una gran diversidad de localizaciones en pocos kilómetros, lo que la convierte en un destino especialmente atractivo para productoras nacionales e internacionales.

El viaje ha contado con la participación de profesionales de primer nivel vinculados al cine, la televisión y la publicidad, entre ellos representantes de agencias especializadas en localizaciones, productoras audiovisuales y responsables de proyectos que han trabajado en producciones de éxito internacional como La Casa de Papel o Berlín.

Con esta acción promocional, la Diputación busca reforzar el posicionamiento de Huelva dentro de la industria audiovisual y atraer futuras producciones que contribuyan a dinamizar la economía provincial y a proyectar la imagen del territorio a nivel nacional e internacional.