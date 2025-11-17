Primera Pantalla acerca cine a los centros educativos de Huelva

Este lunes se proyectaron las primeras películas de Primera Pantalla en el Auditorio Casa Colón y en el Gran Teatro de Huelva, un programa de cine dirigido a alumnos y docentes de centros escolares de la provincia. Cada proyección se acompaña de guías didácticas que facilitan la comprensión de los contenidos y el debate sobre los valores y temáticas que abordan las películas.

Entre los títulos de esta edición destacan Kayara, la guerrera del imperio Inca, de César Zelada y Dirk Hampel; Mavka: guardiana del bosque, de Aleksandra Ruban y Oleh Malamuzh; ¡Hola, Frida!, de Karine Vézina y André Kadi; Campeón, de Camiel Schouwenaar; Mi vida a lo grande, de Kristina Dufková; Hija del volcán, de Jenifer de la Rosa Martín; y Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín.

El programa busca despertar el interés por el cine entre los jóvenes, además de ofrecer una herramienta educativa que refuerza la creatividad, el pensamiento crítico y la conciencia cultural. Los docentes pueden utilizar las guías para plantear debates y actividades relacionadas con la historia, la naturaleza, la amistad o la superación personal según la película proyectada.

Con estas proyecciones, los estudiantes acceden a producciones de distintos países y estilos, acercando el cine internacional y contemporáneo a las aulas de la provincia. La iniciativa se enmarca en un programa más amplio de promoción cultural y educativa que consolida a Huelva como referente en actividades de formación y cultura juvenil.