Bollullos abre “Junkies”, la nueva exposición de Alejandro Cristino

Bollullos Par del Condado inauguró la exposición “Junkies”, del artista local Alejandro Cristino, en la Sala de Exposiciones del Espacio Cultural Laureano Jiménez Carrión. La muestra, tercera en la programación del Otoño Cultural 2025, contó con la presencia del alcalde, Rubén Rodríguez, el comisario Alejandro Mairena y el propio autor, quienes participaron en el acto inaugural ante un público expectante.

La exposición combina pinturas e instalaciones que buscan visibilizar la normalización de la drogodependencia y los problemas de salud mental en la sociedad contemporánea. Cristino, reconocido grafitero y autor de múltiples intervenciones artísticas en Bollullos y otras localidades españolas, invita al espectador a confrontar realidades que a menudo pasan desapercibidas en la vida cotidiana.

“El arte debe cuestionar y provocar reflexión”, afirmó el autor durante la inauguración, destacando que su obra surge de la observación directa de la sociedad y de su propio compromiso con problemáticas actuales. La muestra pretende generar debate y concienciación sobre temas que afectan de manera silenciosa a comunidades enteras.

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado animó a vecinos y visitantes a recorrer la exposición y a sumarse al resto de las propuestas culturales de la programación, reafirmando su compromiso con el arte contemporáneo y la promoción de artistas locales.

“Junkies” permanecerá abierta al público durante varias semanas, ofreciendo una experiencia artística que combina creatividad, crítica social y la fuerza expresiva que caracteriza a Cristino.