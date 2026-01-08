El IAJ destaca el talento joven onubense en el estreno de ‘Nino Bravo Sinfónico’ en la Casa Colón

La responsable provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva, Ángela Ramos, ha asistido al estreno del espectáculo ‘Nino Bravo Sinfónico’, puesto en escena por la Orquesta Colombina Onubense en el auditorio de la Casa Colón.

El concierto, interpretado junto al grupo Bogart y un coro participativo creado para la ocasión, contó con la voz solista de Pablo Arazo y ofreció un recorrido por la discografía del mítico cantante Nino Bravo, despertando una gran respuesta del público asistente.

Ángela Ramos destacó que se trató de “un concierto que no dejó indiferente a nadie” y puso en valor el trabajo de esta asociación cultural, integrada por músicos profesionales y estudiantes de entre 14 y 35 años. “Son jóvenes comprometidos con realzar la cultura musical de nuestra tierra, que demuestran que con esfuerzo, disciplina y constancia se pueden alcanzar grandes metas”, señaló.

La Asociación Cultural Orquesta Colombina Onubense, a través de su sección juvenil, es beneficiaria desde prácticamente sus inicios de la línea de subvenciones para asociaciones juveniles del Instituto Andaluz de la Juventud, un apoyo que contribuye al desarrollo de proyectos culturales protagonizados por jóvenes en la provincia.