Once conciertos llenarán de música Huelva en las Fiestas de San Sebastián

Las Fiestas de San Sebastián volverán a convertir a Huelva en un gran escenario musical con un total de once conciertos gratuitos repartidos entre el Parque Alonso Sánchez y la avenida Pablo Rada. La programación, presentada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, servirá como pistoletazo de salida al calendario cultural del año y estará marcada por una mezcla de artistas consagrados, nuevas propuestas y grupos onubenses.

El cartel incluye nombres destacados como Javi Medina, Gonzalo Hermida y Bebe, junto a bandas locales que aportarán acento onubense a las fiestas patronales. El Ayuntamiento ha diseñado una oferta musical pensada para todos los públicos, con actuaciones repartidas durante el fin de semana del 23 al 25 de enero, reforzando el carácter popular y participativo de una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad.

El Parque Alonso Sánchez volverá a ser el epicentro de los grandes conciertos nocturnos, con dobles sesiones cada jornada, mientras que Pablo Rada se consolida por tercer año consecutivo como escenario diurno, en un entorno que se verá animado también por la hostelería local con barras en la calle. Además, la plaza de la Soledad recuperará las atracciones infantiles, completando una oferta festiva pensada para todas las edades.

La programación culminará el domingo con una jornada festiva que arrancará al mediodía y tendrá como protagonistas a grupos locales y a Bebe, coincidiendo con la tradicional degustación gratuita de papas con choco. Desde el Ayuntamiento se anima a los onubenses a salir a la calle y participar en unas fiestas que buscan llenar de música, convivencia y ambiente festivo el centro de la ciudad en honor al patrón San Sebastián.