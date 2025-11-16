Pilar Castro, homenajeada con el Premio Ciudad de Huelva en el 51º Festival de Cine Iberoamericano

La intérprete Pilar Castro vivió anoche uno de los momentos más especiales de su carrera al recibir el Premio Ciudad de Huelva en el marco del 51º Festival de Cine Iberoamericano. El encargado de entregarle la distinción fue el actor Antonio de la Torre, que destacó la solidez, versatilidad y dedicación de Castro a lo largo de décadas de trabajo en cine, teatro y televisión.

Visiblemente emocionada, la actriz agradeció el reconocimiento y subrayó el cariño que siempre ha sentido del público andaluz, así como la relevancia del festival onubense como plataforma de difusión para el cine iberoamericano. La organización del certamen también quiso agradecer su aportación artística y su compromiso con la cultura, asegurando que su presencia contribuye a engrandecer esta cita cinematográfica.