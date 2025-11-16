‘Alivios’ y ‘Estela’, los cortometrajes que conquistan el Colón de Plata en el Festival de Huelva

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano anunció este domingo los ganadores del Colón de Plata en su Sección Oficial de Cortometrajes, con dos producciones que destacaron por su sensibilidad y su fuerza narrativa. Alivios, cinta mexicana-venezolana dirigida por Juan Manuel González, se alzó con el Colón de Plata al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano. El jurado valoró “su sensibilidad y realidad al mostrar el profundo vínculo entre madre e hijo y el sacrificio mutuo que comparten”, una historia íntima que aborda el dilema de un hijo y su madre mayor ante las decisiones que marcarán el final de sus vidas.

El Colón de Plata al Mejor Cortometraje Nacional fue para Estela, de Manuel Sicilia, reconocida por transmitir “una historia de perseverancia y la importancia de no renunciar a los sueños”. El corto destacó entre producciones procedentes de distintos puntos del país y reafirmó el pulso creativo del panorama nacional.

El Jurado Joven otorgó además dos menciones especiales: en la categoría nacional, para Baile de feria, de Bernabé Bulnes; y en la internacional, para Los Pantonne, de la directora argentina Florencia Momo.

En la Sección Talento Andaluz, el reconocimiento al Mejor Cortometraje de Dirección Andaluza recayó en All you need is love, de Danny Ruz, que se impuso a otras cinco producciones. El jurado premió la obra “por haber incluido dos grandes pilares en España, la comedia y la historia”, reforzando la apuesta del certamen por el talento audiovisual de la comunidad.

Con este palmarés, la 51ª edición del Festival de Huelva subraya su compromiso con el cine emergente y con las miradas diversas que nutren la creación iberoamericana.