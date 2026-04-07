Presentado el cartel y la revista de la Romería de la Peña de Huelva 2026

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación oficial del cartel y la revista de la Romería 2026 de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peña, en un acto que da inicio a los preparativos de una de las citas más esperadas por los devotos onubenses.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado el valor de este evento dentro del calendario de la ciudad, subrayando además el carácter especial de esta edición, en la que se conmemora el 35 aniversario de la hermandad. También ha felicitado a la autora del cartel, Cristina Pacheco, por una obra que refleja la devoción hacia la Virgen de la Peña.

Por su parte, el presidente de la hermandad, Juan González, ha invitado a los onubenses a participar en los actos previstos, como el pregón que se celebrará el 15 de abril en el Gran Teatro y la salida de los peregrinos el 23 de abril desde la barriada de La Orden rumbo a Puebla de Guzmán.

Durante el acto también se presentó la revista oficial ‘La Balsita’, se realizó el relevo de la pregonera y se contó con la actuación del coro de la hermandad. La romería se celebrará el último fin de semana de abril, consolidándose un año más como uno de los eventos más destacados del calendario festivo de Huelva.