‘Pope’ da un giro a su obra con la abstracción geométrica

La sala José Caballero del Centro Cultural de Punta Umbría acoge desde este miércoles la exposición ‘Abstracción Geométrica’, del artista local Antonio Carrión Bayo ‘Pope’, una muestra que supone un nuevo paso en su trayectoria artística y que podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto.

La exposición reúne parte del trabajo desarrollado por el artista durante los últimos meses y plantea un cambio respecto al lenguaje figurativo que ha marcado buena parte de su obra. En esta ocasión, ‘Pope’ se adentra en la abstracción geométrica y el arte conceptual para ofrecer al público una mirada más íntima y reflexiva.

El artista deja atrás los paisajes y elementos característicos de Punta Umbría que han protagonizado algunas de sus anteriores creaciones, como el pinar, la playa o la ría, para situar en el centro de sus composiciones las formas, los volúmenes, las líneas y los espacios.

‘Abstracción Geométrica’ propone así un recorrido por las relaciones que se establecen entre las diferentes formas y el espacio. Las obras invitan al espectador a abandonar la interpretación puramente figurativa y acercarse a cada composición desde una perspectiva más abierta y personal.

La nueva colección explora las posibilidades expresivas de la geometría y el equilibrio compositivo, construyendo un lenguaje propio en el que cada elemento adquiere significado a partir de su relación con el conjunto.

Una trayectoria ligada al arte

Antonio Carrión Bayo ‘Pope’, nacido en 1949, estudió Ingeniería en La Rábida, especializado en Cálculo de Estructuras e Instalaciones Industriales. Su formación le llevó a trabajar en Brasil como técnico europeo, antes de cambiar radicalmente de rumbo y dedicarse al mundo del arte.

En 1978 se trasladó a Barcelona para estudiar Diseño Gráfico y continuar su formación artística. Allí coincidió con el artista y escultor Ernesto Martínez Walls, con quien aprendió técnicas de escultura y comenzó a trabajar en las cabalgatas de Reyes de Punta Umbría.

Tras el fallecimiento de Martínez Walls, ‘Pope’ tomó el relevo en esta labor y desarrolló desde entonces una trayectoria multidisciplinar como escultor y pintor.

La exposición ‘Abstracción Geométrica’ mantiene además la tradicional cita veraniega del artista con el público de Punta Umbría, aunque en esta ocasión lo hace mostrando una nueva faceta creativa y explorando los caminos que ofrece la abstracción.

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de agosto en la sala José Caballero del Centro Cultural de Punta Umbría, en horario de 20:00 a 22:00 horas.