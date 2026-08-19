La luz y la memoria de Enriqueta Ortiz llegan a Isla Cristina

La Galería Municipal de Arte ‘Pintora Charo Olías’ de Isla Cristina acoge desde el pasado lunes la exposición ‘Luz, memoria y paisaje’, de la artista Enriqueta Ortiz Cabanillas, una muestra que invita al visitante a detenerse en la belleza de lo cotidiano a través de la luz, el color, el paisaje y la memoria.

La apertura de la exposición contó con la presencia del teniente de alcalde y concejal de Cultura, Jerónimo Sosa, quien acompañó a la artista en la inauguración y destacó la sensibilidad de sus obras y su capacidad para transmitir emociones a través de una mirada personal sobre el entorno.

Natural de La Redondela, Enriqueta Ortiz Cabanillas mantiene una trayectoria vinculada a la pintura desde comienzos de los años 2000. Su obra ha formado parte de distintas exposiciones y se caracteriza especialmente por el tratamiento de la luz y el color en paisajes rurales y urbanos.

En 2014 presentó la exposición ‘Trayectoria’, una muestra sobre la que el profesor de la Universidad de Huelva Manuel José de Lara Ródenas destacó su manera paciente y minuciosa de entender la pintura.

Ahora, con ‘Luz, memoria y paisaje’, la artista propone una mirada íntima sobre el entorno y sobre aquellos escenarios cotidianos que, a través del arte, adquieren una nueva dimensión.

La exposición podrá visitarse en la Galería Municipal de Arte ‘Pintora Charo Olías’ hasta el lunes 31 de agosto, de lunes a sábado, en horario de 20:00 a 22:00 horas.

La muestra se presenta así como una oportunidad para acercarse a la obra de una artista que convierte la luz y el paisaje en una forma de expresión capaz de despertar recuerdos y emociones.