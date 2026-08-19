‘Ñiquiñaque’ pone mañana el broche al Atrévete del Castillo de Niebla

El humor gallego y el amor por las artes escénicas pondrán mañana el broche final a la programación ‘Atrévete’, el ciclo paralelo del 41 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. La compañía gallega Teatro Valente llegará a la Plaza de Santa María con su espectáculo ‘Ñiquiñaque’, a partir de las 21:30 horas.

La función será gratuita y convertirá una vez más este espacio público de Niebla en escenario para las artes escénicas, dentro de una programación diseñada para acercar el teatro, la danza, el circo, el clown y el flamenco a todo tipo de públicos.

‘Ñiquiñaque’ recupera, 25 años después, el texto del dramaturgo gallego Cándido Pazó, adaptándolo en esta ocasión al teatro de calle. La propuesta se presenta como una metáfora de las vidas precarias y a la deriva, marcadas por la incertidumbre y la falta de un rumbo claro ante el futuro.

La historia está protagonizada por Cosme y Damián, dos cómicos ambulantes que están a punto de disolver su compañía cuando reciben una inesperada oferta del Gran Duque: preparar un espectáculo para celebrar su vigésimo aniversario de bodas.

Ante la importante recompensa económica, ambos deciden aceptar el encargo y comienzan a ensayar una particular versión de ‘Romeo y Julieta’ mientras continúan su viaje en un motocarro averiado.

El camino se convierte así en el escenario de sus discusiones, recuerdos, conflictos y reflexiones sobre el futuro, todo ello acompañado de la característica retranca gallega y de continuas referencias a los grandes clásicos del teatro.

Un homenaje al teatro ambulante

La obra supone también una declaración de amor a las artes escénicas y reivindica la tradición del teatro ambulante, con referencias a Shakespeare y a la Commedia dell’Arte.

Teatro Valente recupera además la esencia de los antiguos cómicos de la legua para llevar la representación a plazas, calles y espacios públicos, especialmente en pequeños municipios y entornos rurales.

Tras recorrer buena parte de Galicia durante este verano, ‘Ñiquiñaque’ llega ahora a Andalucía dentro de su particular viaje en motocarro.

La programación ‘Atrévete’ cierra así una nueva edición que ha llevado propuestas escénicas gratuitas a la Plaza de Santa María de Niebla durante cinco jornadas de julio y agosto.

El ciclo comenzó el 16 de julio con la danza contemporánea de ‘Los perros’, de la compañía Led Silhouette, y continuó el 23 de julio con el espectáculo de clown ‘Intrusos’, de Lolo Fernández. El 13 de agosto tuvo lugar una sesión doble dedicada a la danza andaluza, con ‘El afilador’, de Gero Domínguez, y ‘Ave de paso’, de Sara Jiménez y su compañía.

Con esta última cita, la Diputación de Huelva vuelve a sacar el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla a la calle y consolida ‘Atrévete’ como una de sus apuestas para acercar las artes escénicas a vecinos y visitantes mediante propuestas gratuitas, accesibles y de calidad.