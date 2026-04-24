El pop rock latino de Javier de Rosario protagoniza Las Tardes del Foro en Huelva
La actuación contará con entrada gratuita hasta completar aforo, previa reserva, en una cita que permitirá al público disfrutar de uno de los nombres emergentes del panorama musical local, que continúa consolidando su trayectoria con un estilo marcado por la emoción, la cercanía y la autenticidad.
Con apenas dos años de recorrido en su proyecto musical, Javier de Rosario ha logrado hacerse un hueco gracias a un repertorio propio que combina sensibilidad y profundidad en sus letras. Hasta el momento ha presentado temas como “Toda mi paz”, “A dónde irás…” y “Volaré”, a los que se sumará próximamente “Eterna”, una canción especialmente significativa dedicada a su tía abuela, que refuerza el carácter íntimo de su propuesta.
El concierto ofrecerá un formato en directo donde el artista no solo interpretará sus composiciones, sino que también incluirá versiones seleccionadas, en un espectáculo concebido como un viaje sonoro cargado de matices y emociones.
Sobre el escenario estará acompañado por una banda de músicos de alto nivel formada por John Conde (guitarras y dirección musical), Juanma Ruiz (bajo), Pablo Vázquez (teclado), Niurka (coros) y Lito Mánez (batería), que aportarán solidez y riqueza al directo.
La cita se presenta como una nueva oportunidad para acercarse a la música en vivo en un entorno cultural consolidado, en una velada que promete energía, sensibilidad y conexión con el público.