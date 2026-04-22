David de Miranda conquista la Puerta del Príncipe y se consagra en la Maestranza
El torero onubense firma una tarde histórica en Sevilla y sale a hombros tras una faena memorable ante los toros de El Parralejo
La duodécima corrida de abono en la Maestranza de Sevilla, con lleno absoluto, dejó una de las imágenes más destacadas de la temporada: la salida por la Puerta del Príncipe de David de Miranda, tras una actuación brillante ante los toros de El Parralejo. El diestro de Trigueros volvió a evidenciar su conexión especial con el coso sevillano, firmando una faena de entrega, temple y personalidad que fue premiada con los máximos trofeos.
Se trata de la segunda vez que el torero onubense logra este hito, consolidando su nombre entre los grandes del escalafón. A su salida, fue llevado a hombros por centenares de aficionados a lo largo del Paseo de Colón, en una escena de entusiasmo y reconocimiento que confirma su crecimiento y su aspiración de convertirse en figura del toreo.