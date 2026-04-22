David de Miranda conquista la Puerta del Príncipe y se consagra en la Maestranza

La duodécima corrida de abono en la Maestranza de Sevilla, con lleno absoluto, dejó una de las imágenes más destacadas de la temporada: la salida por la Puerta del Príncipe de David de Miranda, tras una actuación brillante ante los toros de El Parralejo. El diestro de Trigueros volvió a evidenciar su conexión especial con el coso sevillano, firmando una faena de entrega, temple y personalidad que fue premiada con los máximos trofeos.

Se trata de la segunda vez que el torero onubense logra este hito, consolidando su nombre entre los grandes del escalafón. A su salida, fue llevado a hombros por centenares de aficionados a lo largo del Paseo de Colón, en una escena de entusiasmo y reconocimiento que confirma su crecimiento y su aspiración de convertirse en figura del toreo.