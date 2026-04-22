La Diputación presenta las Fiestas de la Santa Cruz de Arriba de Rociana, una de las tradiciones más arraigadas de la provincia

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación de las Fiestas en honor a la Santa Cruz de Arriba de Rociana del Condado 2026, una cita que se desarrollará del 18 de abril al 15 de mayo y que se consolida como una de las manifestaciones culturales y religiosas más destacadas de la provincia.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, el autor del cartel, Chema Riquelme, y miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad.

Baquero ha subrayado el valor de estas fiestas como “una de las expresiones culturales más auténticas y vivas de Huelva”, destacando que no solo representan un calendario de actos, sino “el alma de un pueblo que se une en torno a sus raíces”.

Por su parte, el autor del cartel ha explicado que la obra recoge elementos simbólicos y tradicionales de la celebración, combinando referencias religiosas con escenas cotidianas de la fiesta, en un intento de reflejar tanto la devoción como el carácter festivo de la Cruz.

Desde la hermandad, Manuel Miguel Soriano ha puesto en valor el fuerte arraigo de esta tradición, señalando que la Cruz de Mayo en Rociana es un sentimiento profundamente identitario que ha evolucionado con el paso de los años y cuenta hoy con una importante implicación de la juventud.

La programación incluye numerosos actos a lo largo de varias semanas, entre ellos la exaltación y proclamación de la Romera Mayor, jornadas dedicadas a jóvenes e infancia, el traslado de los titulares, la función principal, la procesión del día grande y el tradicional Romerito, además de actividades musicales y de convivencia.

Asimismo, desde la organización se ha destacado el papel del obrador de dulces vinculado a la hermandad, una iniciativa que forma parte de la identidad local y que combina tradición, participación social y elaboración artesanal.

Las Fiestas de la Santa Cruz de Arriba convierten cada año a Rociana del Condado en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, en una celebración marcada por la tradición, la emoción y el orgullo de todo un pueblo.