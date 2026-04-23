El CEIP Los Llanos de Almonte homenajea a Odón Betanzos con una semana dedicada a su obra por el Día del Libro

El CEIP Los Llanos de Almonte está celebrando una semana especial con motivo del Día del Libro dedicada al poeta rocianero Odón Betanzos Palacios, en un homenaje que sitúa su obra y legado en el centro de las actividades educativas del alumnado.

La iniciativa, impulsada por el profesorado del centro, busca acercar la literatura a los más jóvenes y dar a conocer a figuras destacadas de la cultura local, reforzando así el vínculo entre educación y patrimonio literario.

En este contexto, la reciente reactivación de la Fundación Odón Betanzos Palacios, presidida por José Antonio Cabrera, ha permitido estrechar la colaboración con el colegio, que ha abierto sus puertas a la difusión de la obra del autor desde las aulas. Como muestra de apoyo, la Fundación donará un lote de libros del poeta al centro educativo.

Odón Betanzos mantuvo una estrecha relación con el entorno de Almonte y El Rocío, reflejada en textos como su Crónica del Rocío, donde dejó constancia de su profundo vínculo con la aldea y la devoción a la Virgen.

Dentro del programa de actividades, destaca la participación de la poeta almonteña Alfonsa Acosta, quien ofrecerá una charla al alumnado en la que compartirá su experiencia personal y su relación con el escritor, aportando una visión cercana y humana de su figura.

Con esta iniciativa, el CEIP Los Llanos refuerza su apuesta por la educación literaria y el conocimiento de autores vinculados al territorio, contribuyendo a mantener vivo el legado de uno de los referentes culturales de la provincia.