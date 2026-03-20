‘Plus Ultra’ aterriza en Huelva con su estreno en Holea

El centro comercial Holea ha sido escenario este jueves del estreno en Huelva del documental ‘Plus Ultra’, dirigido por el cineasta onubense Elías Pérez, tras su presentación el pasado 11 de marzo en el Festival de Cine de Málaga. La proyección ha tenido lugar en las salas de Cines Artesiete, acercando al público onubense una de las grandes gestas de la aviación española.

La obra narra la histórica travesía realizada en 1926 por cuatro aviadores que lograron cruzar el océano Atlántico en avión, conectando Huelva con Argentina en un hito que cumple ahora cien años y que supuso un avance clave en la historia de la aeronáutica.

El acto ha contado con la presencia del propio director, Elías Pérez, junto a la productora Agus Jiménez, además de numerosas autoridades y representantes institucionales, entre ellos la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, así como responsables de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, la Universidad de Huelva y distintas entidades colaboradoras.

El documental, con una duración de 60 minutos, combina imágenes inéditas con testimonios de expertos y descendientes de los protagonistas, aportando una visión rigurosa y emotiva de la hazaña. El reparto incluye a actores como Xavi Caudevilla, Ignacio de la Puerta, Pablo Béjar o Paco Márquez, entre otros.

‘Plus Ultra’ está producido por Enciende TV en colaboración con Mimetic Octopus y cuenta con el respaldo de instituciones como la Junta de Andalucía, RTVE, Canal Sur, la Diputación de Huelva y varios ayuntamientos de la provincia, además de la Universidad de Huelva, la UNIA y la Fundación Atlantic Copper.

Con este estreno, Huelva vuelve a poner en valor su papel protagonista en uno de los episodios más destacados de la historia de la aviación, recuperando una gesta que forma parte de su identidad y de su memoria colectiva.