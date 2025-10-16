Pilar Castro recibirá el Premio Ciudad de Huelva en la 51ª edición del Festival de Cine Iberoamericano

La actriz Pilar Castro será homenajeada con el Premio Ciudad de Huelva en la 51ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. El galardón reconoce una carrera marcada por la versatilidad, la sensibilidad interpretativa y su gran cercanía con el público.

Formada en la escuela de Cristina Rota, Castro (Madrid, 1970) comenzó su carrera como bailarina antes de dedicarse plenamente a la interpretación. Su talento la llevó a destacar en televisión, participando en series como A las once en casa, Al salir de clase, Cuestión de sexo o Los Serrano, hasta consolidarse en la ficción española con títulos como Vivir sin permiso, Señoras del (h)AMPA, Sin novedad, Zorras, La última noche en Tremor, Mentiras pasajeras y Furia (HBO Max, 2025).

En cine, Pilar Castro ha trabajado con directores de renombre como Pedro Almodóvar, Félix Sabroso, Daniel Sánchez Arévalo, Carlos Saura, Fernando Colomo, Montxo Armendáriz o Alauda Ruiz de Azua, participando en películas como Historias del Kronen, Días de fútbol, Los dos lados de la cama, La gran familia española, Julieta, Es por tu bien, Donde caben dos, Cerdita, Eres tú y el reciente estreno Todos los lados de la cama (2025).

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, entre ellos el Premio de la Unión de Actores por Gordos, dos nominaciones a los Goya (Gordos y El Premio), así como candidaturas en los Premios Forqué, Feroz y Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por Ventajas de viajar en tren, y la nominación al Premio Max de las Artes Escénicas por su labor en teatro (Invencibles).

En el ámbito teatral, Castro ha brillado en montajes dirigidos por nombres como Andrés Lima, David Serrano, Daniel Veronese, Cesc Gay o Israel Solá, en obras como Los vecinos de arriba, Buena gente, El chico de la última fila, Contracciones o Metamorfosis.

Con este galardón, Pilar Castro se une a Fernando Tejero, también premiado en esta edición, y a figuras de prestigio que han recibido el Premio Ciudad de Huelva en años anteriores, como José Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba, Eduard Fernández, Alberto Rodríguez, Juana Acosta, Francisco J. Lombardi, Kiti Mánver, Darío Grandinetti y Jorge Perugorría.