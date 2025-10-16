Buscar
16.10.2025
Pilar Castro recibirá el Premio Ciudad de Huelva en la 51ª edición del Festival de Cine Iberoamericano

La actriz será reconocida por su trayectoria versátil y su conexión con el público del 14 al 22 de noviembre

Redacción
16/10/25 - 13:24

La actriz Pilar Castro será homenajeada con el Premio Ciudad de Huelva en la 51ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. El galardón reconoce una carrera marcada por la versatilidad, la sensibilidad interpretativa y su gran cercanía con el público.

Formada en la escuela de Cristina Rota, Castro (Madrid, 1970) comenzó su carrera como bailarina antes de dedicarse plenamente a la interpretación. Su talento la llevó a destacar en televisión, participando en series como A las once en casaAl salir de claseCuestión de sexo o Los Serrano, hasta consolidarse en la ficción española con títulos como Vivir sin permisoSeñoras del (h)AMPASin novedadZorrasLa última noche en TremorMentiras pasajeras y Furia (HBO Max, 2025).

En cine, Pilar Castro ha trabajado con directores de renombre como Pedro Almodóvar, Félix Sabroso, Daniel Sánchez Arévalo, Carlos Saura, Fernando Colomo, Montxo Armendáriz o Alauda Ruiz de Azua, participando en películas como Historias del KronenDías de fútbolLos dos lados de la camaLa gran familia españolaJulietaEs por tu bienDonde caben dosCerditaEres tú y el reciente estreno Todos los lados de la cama (2025).

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, entre ellos el Premio de la Unión de Actores por Gordos, dos nominaciones a los Goya (Gordos y El Premio), así como candidaturas en los Premios Forqué, Feroz y Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por Ventajas de viajar en tren, y la nominación al Premio Max de las Artes Escénicas por su labor en teatro (Invencibles).

En el ámbito teatral, Castro ha brillado en montajes dirigidos por nombres como Andrés Lima, David Serrano, Daniel Veronese, Cesc Gay o Israel Solá, en obras como Los vecinos de arribaBuena genteEl chico de la última filaContracciones o Metamorfosis.

Con este galardón, Pilar Castro se une a Fernando Tejero, también premiado en esta edición, y a figuras de prestigio que han recibido el Premio Ciudad de Huelva en años anteriores, como José Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba, Eduard Fernández, Alberto Rodríguez, Juana Acosta, Francisco J. Lombardi, Kiti Mánver, Darío Grandinetti y Jorge Perugorría.