‘Pedro quiere ser un vampiro’, finalista del Premio Andalucía de la Crítica

El álbum ilustrado Pedro quiere ser un vampiro, publicado por Pábilo Editorial, ha sido seleccionado como finalista del Premio Andalucía de la Crítica en su 32ª edición, dentro de la categoría de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). La obra está escrita por Eva María Buiza e ilustrada por Ingrid Busto Navas.

La selección ha sido realizada por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, cuyos integrantes han destacado especialmente la “capacidad del libro para fomentar la lectura entre el público joven”, uno de los principales objetivos de este género.

Publicado en octubre de 2025, el cuento narra la historia de Pedro, un niño fascinado por los murciélagos que sueña con convertirse en vampiro. A través de su curiosidad y del proceso de investigación que emprende, el protagonista va descubriendo que no todo es como lo imaginaba, lo que le lleva a reflexionar y replantearse sus decisiones. La obra pone el acento en valores como el pensamiento crítico, la curiosidad, el aprendizaje y la importancia de dejarse enseñar.

Esta edición de los Premios Andalucía de la Crítica es la primera en la que se reconoce el género de la Literatura Infantil y Juvenil, junto al ensayo, ampliando unos galardones que tradicionalmente se centraban en novela, poesía y relato. En la categoría de LIJ, Pedro quiere ser un vampiro comparte finalistas con títulos de editoriales y autores de referencia del panorama nacional.

Las obras ganadoras se darán a conocer a lo largo del mes de abril y los premios se entregarán en el Centro Andaluz de las Letras, donde las personas galardonadas recibirán una escultura de la artista cordobesa Marta Campos. El premio cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y la Red Internacional de Universidades Lectoras.

El libro se encuentra disponible en librerías de toda España, en la plataforma Todos tus libros y en la web de Pábilo Editorial, consolidando así su proyección dentro del panorama de la literatura infantil andaluza y