Pedro Jesús Álvarez pone voz y sentimiento a la Semana Santa de Ayamonte

Ayamonte comenzó este domingo a vivir su Semana Santa desde dentro, desde la emoción contenida y el recuerdo compartido. El Teatro Cardenio fue el escenario del LVII Pregón Oficial, donde Pedro Jesús Álvarez Rodríguez ofreció un discurso cercano, sincero y profundamente cofrade que logró conectar con el sentir de toda la ciudad.

En el tradicional Domingo de Señas, coincidiendo con el traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Capilla del Socorro hasta la Parroquia del Salvador, el pregón volvió a convertirse en ese instante en el que la Semana Santa deja de ser una fecha para convertirse en emoción.

Natural de Isla Cristina, pero estrechamente vinculado a Ayamonte, el pregonero defendió que el sentimiento cofrade no entiende de lugares de nacimiento, sino de vivencias. Su intervención, marcada por los recuerdos y la fe, tuvo momentos especialmente significativos, como el homenaje a Nuestra Señora de las Angustias o sus palabras dedicadas al Nazareno, imagen a la que está ligado desde hace más de dos décadas como cargador.

La presentación corrió a cargo de Antonia Bueno Rodríguez, que supo anticipar el tono íntimo de un pregón que se desarrolló con cercanía y autenticidad.

El acto contó con la presencia de representantes institucionales, entre ellos el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, así como miembros de la corporación municipal y del tejido cofrade local. El alcalde, Alberto Fernández, felicitó al pregonero y a la Agrupación de Cofradías por mantener viva una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Con este anuncio, Ayamonte entra de lleno en la antesala de su Semana Santa, una de las más antiguas de la provincia, que ya se intuye en sus calles y en el ambiente de un pueblo que empieza a prepararse para sus días grandes.