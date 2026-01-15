El patio del Ayuntamiento acogerá del 6 al 8 de febrero la pasarela ‘Huelva Flamenca’ en su 15ª edición

El patio del Ayuntamiento de Huelva volverá a convertirse en el epicentro de la moda flamenca con la celebración de la 15ª edición de la pasarela ‘Huelva Flamenca’, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de febrero. El evento fue presentado este miércoles con dos desfiles como anticipo y con la puesta de largo del cartel oficial de esta edición, obra del artista onubense David Morales.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, presidió el acto de presentación, arropada por representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, entidades patrocinadoras del evento. También estuvieron presentes el Ayuntamiento de Cartaya, municipio al que se dedica esta edición; el director artístico de la pasarela, Fernando Ponce; y el representante de la Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca (ADOMOF), Adrián Fernández, organizadores del evento junto al Ayuntamiento de Huelva. La presentación contó además con la asistencia de numerosos diseñadores participantes, más de 60 en total.

Durante su intervención, Pilar Miranda destacó que el 15 aniversario de la pasarela confirma que ‘Huelva Flamenca’ es “un proyecto sólido, maduro y con un enorme futuro”, nacido del talento y el esfuerzo del propio sector y convertido hoy en una cita imprescindible del calendario de la moda flamenca andaluza. La alcaldesa agradeció el compromiso de los organizadores con un sector que genera empleo y oportunidades, así como el respaldo de las administraciones y entidades colaboradoras.

Miranda subrayó además el papel de ‘Huelva Flamenca’ como plataforma de proyección tanto para diseñadores consolidados como para nuevas promesas, poniendo en valor el certamen de diseñadores noveles como cantera de talento. También resaltó el carácter solidario del evento, que contará con desfiles benéficos a favor de las Hermanas de la Cruz y de la obra social de la Hermandad de Emigrantes, animando a la ciudadanía a disfrutar y apoyar una pasarela que “ya es de todos”.

La edición de 2026 contará con 26 desfiles individuales, dos colectivos, el certamen de diseñadores noveles HF26 y dos pases benéficos. El cartel anunciador ha sido realizado por David Morales, artista con una amplia trayectoria nacional e internacional, cuya propuesta ofrece una obra abierta a la interpretación colectiva.

Los Premios Flamenca 2026 reconocerán en esta edición a la Agencia Destino Huelva, la cadena SER, Cruzcampo, la Miss España 2004 María Jesús Ruiz y el artista onubense Arcángel. La pasarela se inaugurará el viernes 6 de febrero a las 16.00 horas y será abierta por la ganadora del certamen de diseñadores noveles de la pasada edición, Tubillona.

Las invitaciones para los desfiles serán gratuitas, salvo en el caso de los benéficos, y podrán obtenerse a través de la web de Huelva Flamenca y de las firmas participantes. Con esta nueva edición, ‘Huelva Flamenca’ reafirma su papel como escaparate del talento, la tradición y el futuro de la moda flamenca onubense.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 6 DE FEBRERO

16:00 h. Inauguración · Premios Flamenca 2026

16:30 h. Tubillona · Ganadora Noveles HF 2025

17:00 h. Olaje

18:00 h. Ángeles de María

19:00 h. Martín Avilés

20:00 h. Raquel Muñoz

21:00 h. Paco Prieto

SÁBADO 7 DE FEBRERO

11:00 h. Ayuntamiento de Palos de la Frontera

(Adelina Infante · Juan Boleco · Trinidad Banda)

12:00 h. Lucía Márquez

13:00 h. Ángeles Espinar

14:00 h. Micaela Villa

16:00 h. Roal Flamenca

17:00 h. Déjate Llevar

18:00 h. Engalana

19:00 h. Carmen Gaona

20:00 h. De Volantes y Lunares

21:00 h. Javier Mojarro

22:00 h. Sergio Vidal

DOMINGO 8 DE FEBRERO

10:00 h. Certamen Diseñadores Noveles HF 2026

11:30 h. ADOMOF (Benéfico · Hermandad de Emigrantes)

12:00 h. Pepe Jiménez (Benéfico · Hermanas de la Cruz)

13:00 h. Flamencas de la Provincia

14:00 h. Serafín Lucas

16:00 h. Matildina

17:00 h. Vidal Carballo

18:00 h. Arantxa Aguilera

19:00 h. Castizo

20:00 h. Revuelo