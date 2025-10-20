«Pares y nones»: una montaña rusa de versos y relatos que llega a la Feria del Libro de Huelva
Dos voces jóvenes y directas, Bryan Steven Lozano y María del Mar Rodríguez, presentan una colección que promete agarrar al lector del corazón
El próximo 22 de octubre a las 19:00 h, en el stand de Librería Welba, en un escenario y ambiente único como lo es la Feria del Libro de Huelva (Plaza de las Monjas), se presentará Pares y nones, una colección de relatos breves, cartas y piezas en verso, escrita por Bryan Steven Lozano Rivera y María del Mar Rodríguez Viegas.
El libro, en tono cercano, desenfadado y a veces demoledor, propone un viaje emocional que combina humor, ternura y verdad descarnada.
Una propuesta sin reglas que habla claro
Pares y nones no es un compendio al uso como los que se acostumbran a ver. Es una sucesión de textos que funcionan como pequeñas detonaciones afectivas —versos atrevidos, notas al espejo, cartas sin remitente y confesiones a altas horas—, pensadas para remover al lector y hacerlo cómplice de las mismas.
La obra aborda el amor que quema y el que se apaga, las relaciones familiares que sostienen, los sueños que duelen y las pequeñas escenas cotidianas que acaban definiéndonos como personas, como nosotros mismos.
Es, en palabras del propio libro, la lectura de "tu mejor amigo tras un par de copas" o del "yo más sincero a las tres de la mañana": íntima, directa y difícil de olvidar.
Y, para todo aquel que quiera descubrir un poco más de esta obra, Pares y nones ya se encuentra disponible en la web de la editorial ExLibric, plataformas como Amazon o Casa del Libro.