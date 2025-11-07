Palos de la Frontera celebra en noviembre su ‘Mes del Teatro’ con funciones gratuitas para todos los públicos

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a través de su Concejalía de Cultura, dedica todos los jueves del mes de noviembre al teatro con una programación diseñada para todos los públicos. Esta iniciativa, que se celebra en el salón de actos de la Casa de la Cultura ‘Vicente Aleixandre’, busca reafirmar el compromiso del consistorio con la promoción cultural y el fomento de las artes escénicas en el municipio.

El llamado ‘Mes del Teatro’ ofrece una selección de obras interpretadas por compañías de primer nivel, con el objetivo de satisfacer los gustos y edades de todos los palermos. Todas las funciones son gratuitas y abiertas al público, convirtiéndose en una oportunidad para disfrutar del teatro “en un entorno cercano, accesible y familiar”.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, destacó que “buscamos hacer la cultura accesible a todos nuestros vecinos, sin ningún coste. Solo tienen que adentrarse en este mundo y disfrutar de la rica oferta que preparamos para cada ocasión”.

El programa se inauguró con la representación de ‘Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín’, de Federico García Lorca, interpretada por la compañía Al-Alba Teatro. Una obra clásica que combina comedia, tragedia y pasión, y que marcó el inicio de una programación cultural que continuará durante todo el mes.

Para el próximo jueves 12 de noviembre, la Casa de la Cultura acogerá la representación de ‘La Estrella de la Ilusión’, una función dirigida a toda la familia que promete llenar de magia y emoción el escenario.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Palos vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la cultura como motor de cohesión social, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de disfrutar de grandes clásicos y montajes contemporáneos sin salir del municipio. “Porque la cultura, y en especial el teatro, es vida”, ha subrayado la alcaldesa.