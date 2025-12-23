Fantasía Colombina’, obra del onubense Andrés Damota, se convierte en el cartel oficial del Carnaval Colombino 2026

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación del cartel ganador del Carnaval Colombino 2026, un tradicional acto que marca el inicio de la cuenta atrás para vivir esta gran fiesta en la ciudad. En esta ocasión, se ha dado a conocer que ‘Fantasía Colombina’, obra del onubense Andrés Damota, será el cartel oficial de esta nueva edición del carnaval onubense tras obtener 493 votos del público.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado al ganador, “quien ha presentado un cartel que nos arranca una sonrisa y que representa a la perfección el espíritu de nuestro carnaval: divertido, cercano y profundamente onubense”. Tal y como ha explicado la primera edil, la obra representa el emblemático monumento a Cristóbal Colón, situado en la Punta del Sebo, con antifaz, acompañado de un choco que le ofrece un pito de caña, con el Gran Teatro y el Muelle del Tinto al fondo. “Una imagen fresca, simpática y cargada de simbolismo, que refleja el carácter risueño, creativo y festivo del Carnaval Colombino”, ha señalado.

El cartel ha sido elegido mediante votación popular entre seis obras finalistas previamente seleccionadas por un jurado profesional. Pilar Miranda ha asegurado además que “desde el Ayuntamiento de Huelva seguiremos trabajando codo con codo con la FOPAC, con las peñas y con todos los carnavaleros y carnavaleras para que nuestro carnaval siga creciendo, manteniendo sus raíces y mirando al futuro con ambición e ilusión, porque el carnaval no es solo una fiesta, es cultura popular, es identidad, es talento, es crítica, es humor y es convivencia”.

Por su parte, el autor del cartel ha agradecido el apoyo recibido por parte del público, destacando que “ha sido una alegría inmensa poder representar las fiestas de tu ciudad, en este caso el carnaval, una fiesta donde soy partícipe con mi comparsa”. Andrés Damota ha explicado que la obra representa una fantasía “donde el monumento de la Fe Descubridora cobra vida y se quiere adueñar de los carnavales, siendo el alma de la fiesta”.

Asimismo, ha detallado que el Gran Teatro aparece como otro de los grandes protagonistas del cartel, “el lugar donde laten las coplas cada noche en nuestro carnaval”. Sobre las manos del monumento descansa el Muelle del Tinto, “un símbolo significativo de nuestra ciudad”, acompañado del tradicional choco, que aparece con un velo negro y lágrimas del mismo color como referencia al final de la fiesta, la quema del choco. “He querido hacer referencia en el cartel tanto al principio como al final del carnaval, a todo lo que engloba nuestra fiesta”, ha explicado el autor.

Con el anuncio del cartel oficial y de los pregoneros, el Carnaval Colombino 2026 inicia oficialmente su cuenta atrás. Una edición que ya tiene fechas marcadas en el calendario, con el concurso de agrupaciones que se celebrará del 8 al 12 de febrero en el Gran Teatro, y el carnaval de calle que llenará Huelva de coplas, disfraces, alegría y participación los días 13, 14 y 15 de febrero.