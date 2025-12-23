La Diputación de Huelva promociona cinco belenes emblemáticos de la provincia mediante una serie de vídeos

La Diputación de Huelva ha presentado una nueva acción de difusión cultural y patrimonial dentro de la Campaña de Navidad 2025: una serie de vídeos de corta duración dedicados a cinco belenes emblemáticos de la provincia, ubicados en Beas, Corrales, Galaroza, El Rocío y Puerto Moral.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha explicado que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que combina tradición, cultura y difusión digital. “Los belenes no son únicamente una tradición decorativa, sino una expresión cultural construida de forma colectiva y mantenida gracias al trabajo constante de vecinos, asociaciones y hermandades”, señaló Baquero, destacando que los vídeos han sido pensados en formatos breves y actuales para su difusión digital, contribuyendo así a la proyección cultural y turística de los municipios onubenses.

Cada belén seleccionado refleja características singulares: el de Beas, referente del belenismo onubense con fuerte implicación municipal; Corrales, con arraigo vecinal y espacio de convivencia; Galaroza, que pone en valor la identidad serrana y su relación con el entorno natural; El Rocío, con dimensión singular por su vinculación a la tradición rociera; y Puerto Moral, que demuestra cómo los pequeños municipios mantienen viva esta tradición con dedicación.

Baquero también hizo balance de la Campaña de Navidad 2025, celebrada del 5 al 30 de diciembre en colaboración con los ayuntamientos de la provincia. Hasta la fecha, más de 2.500 personas han asistido a las distintas actividades, cifra que se espera siga creciendo hasta el final de la campaña. La diputada subrayó la importancia de esta iniciativa para los municipios de menor población, al ofrecer propuestas culturales de primer nivel sin necesidad de desplazamientos a grandes núcleos urbanos, reforzando así la cohesión y el vínculo de la ciudadanía con su territorio.

La programación de la campaña ha contado con la participación de artistas y formaciones de reconocido prestigio vinculadas a la provincia, como Macarena de la Torre, Regina, Alejandra Almendro y Jeromo Segura, Bella de Sousa, Dúo x Caso, Hogueras y Candiles, Naife, la Orquesta Clásica de Huelva, Rocío Medina y The Baton, así como las zambombas Un Canto a la Navidad y Zambomba de Pata Negra.

Gracia Baquero concluyó destacando “el trabajo de los ayuntamientos, de los artistas y compañías y del equipo técnico del Servicio de Cultura”, y subrayó que “cuando la cultura llega a los pueblos, se llenan los espacios y se refuerza el vínculo de la ciudadanía con su territorio. Eso es lo que está ocurriendo esta Navidad en la provincia de Huelva”.