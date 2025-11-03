La Palma del Condado acoge la presentación del libro “El delator necesario”, de Amelia Uceda

El Salón de Actos del Ayuntamiento de La Palma del Condado acogerá el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 18:30 horas, la presentación del libro “El delator necesario”, obra de la periodista y especialista en desarrollo personal Amelia Uceda Domínguez.

El acto, abierto al público, invita a reflexionar sobre el papel esencial que las personas con discapacidad psíquicadesempeñan en la construcción de una sociedad más humana, empática y transformadora.

En sus páginas, Amelia Uceda aborda la discapacidad desde una perspectiva íntima y esperanzadora, basada en su propia experiencia como madre de Iván, su hijo con discapacidad severa. A través de su testimonio, la autora dignifica la vida de las personas con discapacidad y ofrece herramientas de gestión emocional para las familias que conviven con esta realidad.

“El delator necesario” es, según su autora, un viaje de autoconocimiento y aceptación que busca romper estigmas y poner en valor la sensibilidad y la fuerza de quienes enfrentan la vida desde la diferencia.

Amelia Uceda, con una trayectoria vinculada al periodismo y al desarrollo personal, dedica en la actualidad su labor profesional a acompañar a familias y personas con discapacidad, desde la empatía, la escucha activa y el compromiso emocional.

La cita cultural se presenta como una oportunidad para reflexionar, sentir y aprender, en torno a una visión más inclusiva y consciente de la discapacidad, que trasciende los límites médicos o asistenciales para centrarse en la dignidad y el potencial humano.