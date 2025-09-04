Buscar
jueves. 04.09.2025

El Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva celebra su mayoría de edad con un programa repleto de arte y música

La edición 2025 arranca el 12 de octubre y ofrecerá un mes de actividades que unen España y América Latina

Presentación del Otoño Cultural Iberoamericano.
Redacción
04/09/25 - 13:22

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) celebra este año su 18ª edición, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados de Huelva y del mundo iberoamericano. La cita comenzará el 12 de octubre con un concierto inaugural que dará paso a un mes completo de música, poesía, exposiciones y conferencias, hasta el 30 de octubre, fecha en la que se celebrará un concierto de clausura.

El festival ofrece una programación diversa que busca acercar la cultura iberoamericana a la ciudadanía, fomentando el intercambio artístico entre España y América Latina a través de distintas disciplinas.

Durante la presentación, se destacó la labor de Jaime de Vicente, alma mater del proyecto, cuya dedicación y visión han hecho posible que el OCIb cumpla casi dos décadas como referente cultural, atrayendo a artistas y público de toda la región.

El Otoño Cultural Iberoamericano invita a todos los ciudadanos a participar en esta celebración de la cultura compartida, un evento que combina tradición, innovación y conexión artística entre ambos lados del Atlántico.