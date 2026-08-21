El OCIb abre su XIX edición con 75 obras de Francisco Espinoza

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva ha acogido la apertura de la XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) con la exposición ‘Francisco Espinoza Dueñas. Centenario de un artista polifacético’, una muestra que reúne alrededor de 75 obras del creador peruano cuando se cumplen cien años de su nacimiento.

La inauguración ha contado con la presencia de la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Francisco Javier Gil; el comisario de la exposición, Aurelien Lortet, y las hijas del artista, Amaya y Adriana Espinoza.

Baquero ha destacado que la Sala de la Provincia vuelva a ser uno de los espacios de referencia del OCIb y ha subrayado la importancia de recuperar para Huelva el legado de Espinoza Dueñas en una fecha especialmente significativa. El artista ya estuvo presente en el festival en 2011, cuando Perú fue país invitado y se le dedicó la exposición ‘El lenguaje de la materia’.

La diputada ha señalado que la muestra "confirma el papel de la cultura como un puente que sigue conectando Huelva con Iberoamérica".

Un OCIb marcado por la memoria de Jaime de Vicente

La XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano estará marcada también por la memoria de su fundador, Jaime de Vicente, fallecido este año. Según ha explicado Francisco Javier Gil, alrededor del 90% de la programación de 2026 fue diseñada por el propio De Vicente antes de su fallecimiento.

La organización ha asumido así el compromiso de dar continuidad al proyecto manteniendo el espíritu con el que fue impulsado desde sus comienzos.

La programación completa se presentará el próximo 3 de septiembre y contará con 35 actividades repartidas por diferentes puntos de la provincia. Como anticipo, Gil ha anunciado que la próxima semana el OCIb viajará hasta Argentina, donde el músico José Luis Pastor ofrecerá su concierto ‘Vade mecum’.

75 obras para recorrer la trayectoria del artista

El comisario de la exposición, Aurelien Lortet, ha explicado que la selección pretende mostrar la "vitalidad" y la "energía descomunal" de Espinoza Dueñas, recorriendo sus diferentes etapas creativas y disciplinas.

La muestra incluye trabajos realizados durante su etapa en Madrid, donde llegó becado por el Instituto de Cultura Hispánica y estudió pintura mural en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, además de formarse en grabado y litografía.

También están representadas sus etapas en París y La Habana, donde desarrolló una intensa producción artística y profundizó en diferentes técnicas y temáticas. El recorrido incorpora además cinco esculturas, piezas de cerámica y pinturas, principalmente acrílicos sobre tela.

La exposición permite así acercarse a la trayectoria de un creador multidisciplinar que trabajó como pintor, grabador, muralista, ceramista, escultor y docente.

Una vida entre América y Europa

Francisco Espinoza Dueñas nació en Lima el 8 de julio de 1926 y desarrolló una trayectoria marcada por sus estancias en Madrid, París, La Habana y distintas ciudades españolas.

Durante su carrera recibió reconocimientos internacionales, entre ellos el Gran Premio Internacional de Cerámica del Museo Cantini en la Bienal de Marsella. También ejerció como profesor en La Habana y desarrolló posteriormente una importante labor pedagógica en Estados Unidos, donde impartió clases y realizó murales en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey.

Desde 1989 está vinculado a Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla, donde ha continuado desarrollando su actividad artística y docente.

La exposición ‘Francisco Espinoza Dueñas. Centenario de un artista polifacético’ permanecerá abierta en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva hasta el 12 de septiembre.