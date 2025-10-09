Ochenta mayores de Aljaraque aprenden a tocar las castañuelas en un curso municipal

Ochenta personas mayores de Aljaraque participan en el nuevo ‘Curso de palillos para mayores’, una actividad puesta en marcha por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Envejecimiento Activo y Atención al Mayor. El curso, muy demandado por este sector de la población, se imparte en el Centro de Participación Activa del núcleo aljaraqueño en distintas sesiones de mañana y tarde, con la monitora Pepa Rebollo, de la asociación ANUMAYORES, al frente de las clases.

Durante la primera sesión, la responsable de la concejalía organizadora, Cinta Rengel, acompañó a los participantes en sus primeros pasos en el aprendizaje de las castañuelas. Además de fomentar la práctica musical, el curso tiene como objetivo reforzar las funciones cognitivas y motrices de los asistentes, ofreciendo una actividad lúdica y saludable que contribuye al bienestar de las personas mayores.

El curso se enmarca dentro de las acciones del consistorio para promover la participación activa de este colectivo, combinando entretenimiento, desarrollo personal y estímulo físico y mental.