El obispo de Huelva invita a vivir la Semana Santa “no solo como un ver, sino como un sentir”

El obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha lanzado su mensaje con motivo del inicio de la Semana Santa, en el que invita a los fieles a vivir estos días “desde el corazón” y profundizando en el verdadero significado de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En su mensaje, el prelado ha destacado que esta semana “concentra el núcleo de nuestra fe”, recordando que en ella se celebra “el amor llevado hasta el extremo”, en referencia a la entrega de Cristo. En este sentido, ha señalado que Jesús “abre su corazón y entrega su cuerpo y su sangre como una alianza nueva”, ofreciendo a todos una relación renovada basada en el amor y la cercanía.

Gómez Sierra ha hecho especial hincapié en la vivencia interior de la Semana Santa, animando a los cofrades y fieles a que todo lo que perciben durante las estaciones de penitencia —las imágenes, la música o el incienso— no se quede en lo superficial. “Que no sea solo un ver, sino un sentir”, ha subrayado, invitando a que estas experiencias lleguen al corazón.

El obispo ha trasladado también un mensaje de esperanza, asegurando que la cruz “no es un final”, sino “el camino que conduce a la gloria”. En esta línea, ha señalado que el sufrimiento, el dolor o incluso la muerte no deben entenderse como un límite, sino como “una puerta que se abre a una vida nueva”.

Finalmente, ha deseado a todos los fieles una Semana Santa vivida “de verdad”, apelando a una celebración profunda y consciente de estos días centrales para la fe cristiana.