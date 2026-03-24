Una novela revive la tragedia de Adamuz para que no caiga en el olvido

La catástrofe ferroviaria de Adamuz da el salto a la literatura con la publicación de Adamuz: Rumbo a lo devastador, la primera novela del periodista Diego Alonso, una obra que busca ir más allá del relato informativo para adentrarse en las consecuencias humanas de la tragedia.

Disponible a través de Amazon, el libro propone una mirada íntima y emocional a lo ocurrido, centrando la historia en Jaime, un pasajero que viajaba en tren en un trayecto cotidiano que, en cuestión de segundos, se convierte en una experiencia límite. Atrapado en el vagón 8 tras el accidente, el protagonista se enfrenta al dolor, al miedo y a una lucha por sobrevivir que marcará su vida para siempre.

Lejos de recrearse únicamente en el impacto del siniestro, la novela pone el acento en lo que sucede después: la incertidumbre, la ayuda entre desconocidos, la delgada línea entre la vida y la muerte y el difícil proceso de reconstrucción tras sobrevivir a una tragedia de estas dimensiones.

Con una trayectoria consolidada como periodista, Diego Alonso debuta en la narrativa con una obra que también lanza una reflexión sobre la memoria colectiva. “Esta novela no pretende explicar lo que pasó, sino hacer sentir lo que significa estar allí”, señala el autor, quien advierte del riesgo de que este tipo de sucesos caigan en el olvido con el paso del tiempo.

La obra aborda temas como el trauma, la culpa del superviviente o la fragilidad de la vida, al tiempo que interpela al lector sobre el papel de la sociedad ante el dolor ajeno una vez desaparece el foco mediático.

Con una prosa directa y cargada de emoción, Adamuz: Rumbo a lo devastador se presenta como un relato necesario que busca no solo conmover, sino también invitar a la reflexión y mantener viva la memoria de las víctimas.