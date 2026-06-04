Abierta la convocatoria del XXVI Premio Diego Díaz Hierro

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto la convocatoria del XXVI Premio de Investigación Diego Díaz Hierro, un certamen impulsado por la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, a través del Archivo Municipal, con el objetivo de fomentar el estudio y la investigación sobre aspectos inéditos o poco conocidos de la capital onubense.

La iniciativa mantiene además su carácter de homenaje a Diego Díaz Hierro, figura fundamental para la conservación del patrimonio documental de la ciudad gracias al importante legado archivístico, bibliográfico, hemerográfico y museístico que forma parte de los fondos municipales.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha animado a investigadores y estudiosos a participar en esta nueva edición para seguir ampliando el conocimiento sobre la historia y la identidad de Huelva. Según ha destacado, el certamen se ha consolidado como una referencia para la investigación local tras más de veinticinco años de trayectoria.

Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 18 de septiembre y podrán ser individuales o colectivos. Las investigaciones deberán centrarse en Huelva y su área de influencia, abordando materias como historia, arqueología, arte, urbanismo, sociología, antropología, costumbres populares, folclore, lingüística o literatura, entre otras disciplinas.

Las obras tendrán que ser inéditas, no haber sido premiadas en otros concursos ni encontrarse pendientes de fallo en ningún otro certamen. Además, deberán presentarse bajo lema y sin firma para garantizar el anonimato durante el proceso de evaluación.

La convocatoria contempla un premio único de 4.500 euros, además de la publicación del trabajo ganador en formato impreso y/o digital.

Los proyectos deberán entregarse en el Archivo Municipal de Huelva, situado en el Pabellón de Levante de la Casa Colón, en horario de mañana.

En la pasada edición, el jurado reconoció la investigación Huelva y el terremoto de 1755, un trabajo centrado en las consecuencias que tuvo para la ciudad uno de los acontecimientos más relevantes de la historia moderna de la Península Ibérica.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento vuelve a apostar por la investigación como herramienta para seguir descubriendo y difundiendo el pasado, el patrimonio y la riqueza cultural de Huelva.