La UHU lleva a la Feria del Libro de Madrid su modelo de ciencia abierta y de calidad

La Universidad de Huelva ha aprovechado su presencia en la Feria del Libro de Madrid para reivindicar un modelo de edición científica basado en el acceso abierto, pero sin renunciar a la calidad y al rigor académico. A través de su Editorial, la institución onubense participa en la 85ª edición de la feria dentro de la Plaza de la Ciencia y de las Universidades, el espacio impulsado por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) para acercar la investigación a la ciudadanía.

La participación de la UHU va más allá de la mera exhibición de publicaciones. La universidad onubense ha tenido un papel destacado en las jornadas profesionales ‘Sin libros no hay ciencia’, donde la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha intervenido en una mesa redonda dedicada a analizar los retos y costes de la publicación en acceso abierto.

La Universidad de Huelva defiende un modelo en el que la gratuidad y la accesibilidad del conocimiento van acompañadas de los mismos estándares de calidad exigidos a cualquier publicación científica de prestigio. Para ello, sus obras son sometidas a procesos de evaluación por pares, selección editorial y revisión especializada antes de ponerse a disposición del público sin coste alguno.

Según ha destacado Joaquina Castillo, “hemos venido a Madrid a trasladar una idea sencilla y firme: desde la Editorial de la Universidad de Huelva publicamos con calidad y transferimos ese conocimiento de forma accesible y gratuita, tanto a la comunidad investigadora como al conjunto de la sociedad”.

La apuesta de la institución por este modelo se refleja en los reconocimientos obtenidos por su Editorial. Actualmente cuenta con cinco colecciones y ocho monografías distinguidas con el Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ), una certificación promovida por la UNE y avalada por organismos como ANECA y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Además, la UHU ha desarrollado una plataforma propia de publicación en acceso abierto y forma parte de la Plataforma de Edición Pública Abierta (PEPA), considerada la principal referencia de la edición universitaria española en este ámbito.

La presencia onubense en la Feria del Libro también incluye la promoción de algunas de sus publicaciones más destacadas. Entre ellas sobresale Juan Maldonado. Epistolario, una obra que recupera y estudia la correspondencia del humanista del siglo XVI Juan Maldonado, permitiendo conocer las redes intelectuales de la época y figuras como Antonio de Nebrija, Luis Vives, Alfonso de Valdés o Erasmo de Róterdam.

El volumen, elaborado por la catedrática Teresa Jiménez Calvente y el investigador Pedro Martín Baños, combina investigación especializada, edición crítica y acceso libre para cualquier lector, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos de la filosofía editorial que la Universidad de Huelva ha llevado este año a Madrid.

Con su participación en la Feria del Libro, la UHU refuerza su compromiso con una ciencia más accesible, abierta y conectada con la sociedad, defendiendo que la investigación financiada con recursos públicos debe estar al alcance de todos sin renunciar a los máximos estándares de calidad académica.